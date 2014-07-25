Український військовий, якого доставили до Одеси з РФ, знаходиться у важкому стані

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник медичної служби Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Юрій Дахно.

Він уточнив, що до Одеси літаком було доставлено 18 осіб, із яких 16 військовослужбовців поміщено у вищеназваний центр, а 2 прикордонників направлено для лікування в госпіталь прикордонних військ України.

«Серед поранених один - у тяжкому стані, але зараз ситуація йде на покращення після інтенсивної терапії. Решта – середнього ступеня і в задовільному стані», - сказав Дахно.Читайте такожРосійські ЗМІ: Український Ан-26 з пораненими військовиками вилетів з Ростова

Як повідомляв УНІАН, 24 липня до Одеси із Ростова-на-Дону (Російська Федерація) прибув український військово-транспортний літак Ан-26 із 18 пораненими військовослужбовцями України й одним загиблим. Всього минулого тижня до лікарень Ростовської області потрапили 24 українських військових, двоє з них померли. Зараз у лікарнях Ростовської області залишаються ще четверо поранених військових, які перебувають у тяжкому стані.