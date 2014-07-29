У Міноборони озвучили останню статистику щодо поранених в АТО

22:22, 29 липня 2014
Політика
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Із початку Антитерористичної операції у боях на Сході України поранень зазнали 1 тис. 236 вояків. 

Раненый

Такою є офіційна статистика Військово-медичного департаменту Міноборони, йдеться в сюжеті ТСН

Наразі в різних шпиталях країни лікування отримують 745 військових, 36 із яких у тяжкому стані. Лише за вчорашній день лікарняні палати поповнили 44 військових.

Крім того, за час проведення АТО загинули 4 медиків, які надавали допомогу нашим бійцям. Ще 8 лікарів поранено.

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