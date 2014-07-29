У Міноборони озвучили останню статистику щодо поранених в АТО
22:22, 29 липня 2014Політика
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Із початку Антитерористичної операції у боях на Сході України поранень зазнали 1 тис. 236 вояків.
З початку АТО поранень зазнали 1 тис. 236 вояків
Такою є офіційна статистика Військово-медичного департаменту Міноборони, йдеться в сюжеті ТСН.
Наразі в різних шпиталях країни лікування отримують 745 військових, 36 із яких у тяжкому стані. Лише за вчорашній день лікарняні палати поповнили 44 військових.
Крім того, за час проведення АТО загинули 4 медиків, які надавали допомогу нашим бійцям. Ще 8 лікарів поранено.
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