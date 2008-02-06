Янукович пояснив, за що Яценюка закрили у кабінеті

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості ініціювання відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

Він підкреслив, що «сьогодні поки що це питання так не стоїть, але я кажу, що це все можливо».

Він сказав, що блокування кабінету А.ЯЦЕНЮКА було реакцією, яка виникає у відповідь «на будь-які дії голови ВР, які є підкилимними, які не відповідають статусу цієї посади”. За словами В.ЯНУКОВИЧА, такі дії завжди викликатимуть таку гостру реакцію в парламенті і суспільстві. При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що це «була дуже м’яка реакція». Він вважає, що А.ЯЦЕНЮК має відкликати свій підпис під листом трьох щодо НАТО. В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що може бути і більш радикальна реакція – це ініціювання відставки А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВРУ. «Це будуть скоріш за все наступні кроки, якщо і далі голова ВРУ разом з головою уряду будуть ігнорувати інтереси українського народу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що поки що так питання не стоїть, але такий варіант розвитку подій можливий. Він додав, що фракція Партії регіонів вимагає «відкликати цей лист, і якщо не буде він відкликаний, то треба відкликати свої підписи тим, хто підписав».