В Одесі громадський порядок 2-3 серпня забезпечуватимуть 1,4 тис. міліціонерів. 

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 2 і 3 серпня в Одесі на Куликовому полі планується проведення масових заходів.

«З метою забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час їх проведення, а також недопущення масових заворушень, для охорони громадського порядку буде залучено близько 700 співробітників міліції щоденно», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі керівництво СБУ попередило мера міста Геннадія Труханова про провокації масових заворушень і можливе захоплення будівель міськради і облдержадміністрації 2 серпня.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі сталися масові заворушення, які переросли у масштабні погроми та призвели до численних смертей.