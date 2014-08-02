ГПУ провела масштабні кадрові перестановки в центральному апараті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України.

Ярема наголосив, що Генпрокуратра має вирішити кадрові питання. ”Наразі перепризначено 1005, або 3/4 працівників центрального апарату, ретельно вивчено особи претендентів та укомплектовано практично всі керівні посади”, - сказав він.

Читайте такожПорошенко скоротив штат Адміністрації президента більше ніж на 100 осіб

Крім того, змінено структуру та штатний розпис органів прокуратури. Так, загальну штатну чисельність було зменшено майже на 10%, або на 1754 одиниці. Також було скорочено 18 структурних підрозділів центрального апарату, а посади заступників генерального прокурора були об`єднані з посадами начальників головних управлінь.

Ярема також зазначив, що у структурі ГПУ було створено Управління з питань захисту прав громадян та інтересів України на тимчасово окупованій території Криму.

Читайте такожЯрема скоротив штат ГПУ на більш як 1,5 тисячі посад

”Дехто з прокурорів дотепер не усвідомив складності ситуації в країні та своїх першочергових завдань. Тому очікуваного перелому в роботі прокуратури досі не відбулося”, - сказав Ярема.