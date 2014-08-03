Луценко: план визволення Донецька вже розроблено

Про це радник Президента, лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко заявив у Луцьку.

«Сенсів, які б змусили Путіна відступити, ще не видно. Між іншим, Радянський Союз у фактичній ізоляції проіснував 70 років. Так, санкції переважно стосуються оточення Путіна, проте оточення складається з олігархічної частини та силовиків. Олігархи від війни страждають, а силовики на війні збагачуються. Це риторичне питання, але хто в оточенні Путіна переможе в такій ситуації», - зауважив політик.

За його словами, Путіна не турбує й постачання захопленого Криму, оскільки президент РФ вважає, що в нинішній ситуації ненависть кримчан до України стане ще більшою.

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«Найвідчутнішими санкціями були б заходи щодо банківської системи, але вони дуже близькі до третьої світової війни. Не варто очікувати, що світ боротиметься за нас більше, ніж ми самі. Тому наразі все в руках українського суспільства і української армії. Якщо ми відвоюємо Донбас і витиснемо війну за наш кордон, тоді ми зможемо говорити з Путіним з позиції сили», - вважає Луценко.

«Найбільше мене непокоїть, щоб війна на українському сході не стала найпривабливішим бізнесом у Європі. Для російських, німецьких, французьких та й українських політиків. Дуже хочу, щоб війна закінчилася швидко. Для цього треба швидко взяти Донецьк. Взяття столиці Донбасу означатиме 90 відсотків перемоги. Не можна буде говорити про якісь тамтешні республіки, коли столиця краю буде не в їхніх руках. Це наша одна з головних помилок, що ми допустили туди перебазування основних терористичних сил», - визнав він.

За словами Луценка, план визволення Донецька вже розроблено і він стане несподіванкою для терористів.

«Якщо ми його реалізуємо, а це вимагає максимальної напруги всіх сил держави, можна буде впевненіше дивитися в майбутнє України», - запевнив Луценко.