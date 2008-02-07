Яценюк хоче подивитися, як проти нього наберуть 226 голосів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК ставить під сумнів можливість своєї відставки в сьогоднішній ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні журналістам.

А.ЯЦЕНЮК закликав всі політичні сили внести проект постанови щодо його відставки.

«Розмов багато, треба діяти і показати, що вміють зробити», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що замість того, щоб прийняти життєво необхідні закони, зокрема щодо державних закупівель, нового прожиткового мінімуму, «займаються чорт знає чим, вже не Бог знає чим, а чорт знає чим».

Він зазначив, що треба чим швидше внести проект постанови про відставку голови ВР, і «я хочу подивитися, як вони наберуть 226 голосів». Він додав, що «потім будемо дискутувати з усіма».

«Я ставлю під сумнів можливість відставки голови ВР в сьогоднішній ситуації», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ 6 лютого заявив, що не виключає можливості ініціювання відставки А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР.

Він сказав, що блокування кабінету А.ЯЦЕНЮКА (5 лютого – УНІАН) було реакцією, яка виникає у відповідь «на будь-які дії голови ВР, які є підкилимними, які не відповідають статусу цієї посади”.

Між тим сьогодні, 7 лютого, Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що до збору підписів за відставку А.ЯЦЕНЮКА долучилися не тільки опоненти, а й союзники союзники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” .

За словами В.ЮЩЕНКА, як тільки за його ініціативою було намагання включити до порядку денного ВР законопроект про держзакупівлі, дві політичні сили зібрали підписи про відсторонення голови ВР з займаної посади. “Як не парадоксально, ці підписи зібрали наші союзники і наші опоненти по Верховній Раді”, - сказав Президент.