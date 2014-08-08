Українського консула допустили до офіцерів, захоплених Росією - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

Він зазначив, що наразі ситуація із затриманими офіцерами перебуває під особистим контролем генконсула.

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Лисенко також уточнив, що, за наявною інформацією, із затриманими достатньо довго працювали співробітники ФСБ, примушуючи офіцерів зізнатися в обстрілі російської території, але безрезультатно. При цьому Лисенко сказав, що за попередніми даними, до затриманих українських військових заходи фізичного впливу не застосовувались.