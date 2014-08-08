Українського консула допустили до офіцерів, захоплених Росією - РНБО
13:29, 08 серпня 2014Політика
0 0
Вчора генерального консула України в Ростові-на-Дону допустили до п'яти офіцерів, яких утримує російська сторона, вимагаючи зізнатись в обстрілі території Росії.
Консул зустрівся з офіцерами / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
Він зазначив, що наразі ситуація із затриманими офіцерами перебуває під особистим контролем генконсула.
Читайте такожКлімкін: З Росії в Україну вдалося повернути 48 бійців
Лисенко також уточнив, що, за наявною інформацією, із затриманими достатньо довго працювали співробітники ФСБ, примушуючи офіцерів зізнатися в обстрілі російської території, але безрезультатно. При цьому Лисенко сказав, що за попередніми даними, до затриманих українських військових заходи фізичного впливу не застосовувались.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter