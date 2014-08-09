Мінсоцполітики починає масштабну евакуацію дітей із зони АТО

Міністерство соціальної політики України розпочинає масштабну евакуацію всіх дітей із зони АТО. Про це сьогодні на брифінгу повідомив спікер Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, пише ЛІГАБізнесІнформ.

За його словами, для запобігання ситуації з використанням російськими найманцями дітей як "живого щита" Мінсоцполітики звернулось до Міжвідомчого координаційного штабу з вимогою вжити заходів щодо організації безпечної евакуації всіх дітей, що перебувають в епіцентрі військових дій. Така евакуація повинна проходити через створювані українськими військовими гуманітарні коридори, забезпечення транспортом для вивезення дітей тощо.

Також Мінсоцполітики просить "Укрзалізницю" виділити три додаткових вагони поїздів від залізничної станції міста Краснодон для можливого вивезення дітей із дитячих будинків-інтернатів Луганської області. Станом на 7 серпня з Луганської та Донецької областей у вільні від терористів міста України переїхали 43 дитячі будинки сімейного типу та 85 прийомних сімей.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що терористи викрали дітей-інвалідів, маючи намір вивезти їх у Росію.