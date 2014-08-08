У Луганську терористи викрали дітей-інвалідів - омбудсман

Про це повідомила український омбудсман Валерія Лутковська у листі до своїх російських колег.

Як повідомляє прес-служба уповноваженої з прав людини, у п'ятницю представники так званої "ЛНР" з лікарень міста Луганська примусово вивезли 7 дітей-інвалідів, які мають важкий стан здоров'я.

Діти без будь-якого медичного супроводу були незаконно переміщені через пункт перетину державного кордону Ізварине Луганської області на територію Ростовської області.

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За наявною інформацією, представнику Генерального консульства України в Ростовській області було відмовлено в передачі зазначених дітей з метою повернення їх на територію України.

Лутковська звернулась до своїх колег з прохання невідкладно вжити заходів з метою якнайшвидшого повернення дітей в Україну.

МЗС також повідомило, що вживає усіх можливих заходів, спрямованих на вчинення тиску на російську сторону з метою недопущення таких випадків, а також повернення в Україну викрадених дітей-сиріт.