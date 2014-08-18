Нацгвардійці самостійно закуповують форму та захист для новобранців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили бійці резервного батальйону Нацгвардії.

Як зазначив гвардієць Нацгвардії Дмитро Куцій, бійці резервного батальйону Нацгвардії самостійно купують (з Польщі) військову форму, бронежилети, кевларові шоломи, оскільки у посередників ціни на цю продукцію значно вищі.Читайте такожАрмії не вистачає шоломів, бронежилетів, тепловізорів і безпілотників - Міноборони

“Наше завдання відтіснити посередників”, - підкреслив він.

Також він розповів, що далі закуплені форми та захист вони реалізують за собівартістю, без націнки. А тим новобранцям, у яких немає коштів придбати необхідне обмундирування, його видають безкоштовно - кошти потім компенсують волонтери.

В свою чергу, командир взводу резервного батальйону Нацгвардії Богдан Матківський зазначив, що на сьогодні на передовій бійці Нацгвардії вже забезпечені особистим захистом, однак дуже не вистачає обладнання, зокрема, тепловізорів.Читайте такожБійці АТО на 86% забезпечені бронежилетами - РНБО

Для кожного блокпосту необхідно чотири тепловізори, щоб ефективно спостерігати за ворогом в нічний час доби.