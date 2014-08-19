У Польщі хочуть обговорити з НАТО військову присутність в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Європпарламенту, представник найбільшої польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Ришард Чарнецький на прес-конференції у Варшаві.

"Польща вже зараз повинна розпочати двосторонні контакти з Україною, а також з партнерами по НАТО, аби обдумати можливуприсутність військ Альянсу в Україні, бо це правдоподібно єдина і точно найміцніша сила, яка зможе затримати президента РФ Володимира Путіна",- сказав він.

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За словами Чарнецького, Захід має обговорити можливість загострення економічних санкцій проти Росії. "Варто подумати про найбільш потужні економічні санкції, піти шляхом президента (США) Рональда Рейгана, який зумів виграти війну з Радянським Союзом завдяки домовленостям з арабськими країнами, що призвели до значного падіння цін на найважливіші енергоносії - нафту і газ", - сказав він, додавши, що це привело до розвалу СРСР.

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО пройде у Ньюпорті (Уельс, Велика Британія) 4-5 вересня цього року. У ньому запланована участь президента України Петра Порошенка. На саміті планується, серед іншого, ухвалити нову оборону стратегію НАТО у зв'язку з останніми подіями в Україні. Стратегія може передбачати розміщення військових баз у Польщі.