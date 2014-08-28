ЗМІ: Савур-Могилу захопили проросійські терористи (фотопанорама)
11:35, 28 серпня 2014Політика
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Російські ЗМІ стверджують, що терористи «ДНР» захопили стратегічну висоту Савур-Могила на Донеччині, яку до цього утримували військові АТО.
Видання надало фотогрфії з Савур-Могили
Про це повіомляють російські журналісти з посиланням на своїх представників на місці.
На фото, опублікованих КП, видно спалену техніку сил АТО, а також знятий український прапор. Тепер на його місці – символіка терористичної організації «ДНР».
Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили За словами журналістів російського видання на висоті знаходяться виключно сили бойовиків, заперечуючи заяви РНБО, що стратегічна вершина залишається в руках сил АТО.
Нагадаємо, 20 серпня атака терористів на позиції АТО, які знаходились на Савур-Могилі тривала більше 4-х годин.
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