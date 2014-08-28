Сікорський: РФ вже не може повернутися до колишніх відносин з Заходом

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі Польського радіо.

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"Нам потрібен перегляд відносин з Росією. Країна, яка вдається до агресії проти іншої європейської країни-сусіда, не може розраховувати, що ми повернемося до відносин business as usual (як завжди бізнес)", - сказав міністр.

За його словами, власне, це питання має стати предметом обговорення західних політиків на найближчих міжнародних зустрічах.

Він також зазначив, що запровадження економічних санкцій проти РФ націлене на досягнення результатів у більш довгостроковій перспективі, а Україна потребує допомоги вже сьогодні. Радослав Сікорській додав, що в цьому питанні найбільше української влади можуть допомогти США.

Коментуючи дискусії на тему останніх подій в Україні, міністр сказав: "Є така американська приказка: якщо щось виглядає як качка, крякає як качка, то це качка. Це точно агресія", - зазначив він.