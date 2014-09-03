Відмова від позаблокового статусу не може стати гарантією безпеки для України – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему «Чим обернеться для України відмова від позаблокового статусу?».

«На сьогодні можна констатувати, що позаблоковий статус не захистив Україну від тих неприємностей, які відбувалися. Навіть якщо розглядати анексію Криму як окреме питання, все, що відбувається в Донбасі, показує, що позаблоковий статус не може бути гарантією безпеки України», - сказав Толстов.

Читайте такожГенсек НАТО: Конфлікт на сході України зашкодить усім в регіоні, у тому числі РосіїВін вважає, що намір керівництва України внести до законодавства положення про те, що Україна орієнтується на членство в НАТО, також не може бути гарантією безпеки України, оскільки необхідне рішення НАТО про готовність розпочати з Україною відповідні дії, які ведуть до членства, тобто, як мінімум, надати План дій зі членства в Альянсі.

«На мій погляд, перспектив членства України в НАТО на сьогодні немає, а до врегулювання конфлікту їх немає у принципі, оскільки НАТО не прийме до свого складу державу, на території якої триває війна», - сказав Толстов.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати спецстатус в НАТО і статус союзника США На його думку, для того, щоб НАТО змінило своє ставлення, Україна має стати успішною державою, «а не країною, у якої постійно є нерозв'язні проблеми, з якими політичне керівництво потенційно не може впоратися».

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування позаблокового статусу України і про відновлення курсу країни на членство в НАТО.