Кабмін ініціює скасування позаблокового статусу України та відновлення курсу на членство в НАТО

Кабінет міністрів вносить на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування позаблокового статусу України та про відновлення курсу країни на членство в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу Української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО”, - зазначив він.

За словами Яценюка, згідно із законопроектом, “основна мета і єдина мета України у зовнішній політиці - це набуття членства в Європейському Союзі”.

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«Даний законопроект забороняє Українській державі приймати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які суперечать основній меті України, - це членство в Європейському Союзі. Після прийняття цього закону це означає, що Україні буде заборонено (членство) як у Митному, таке і в Євразійському, так і інших різного роду так званих “союзах”, які, по суті своїй, є нічим іншим, як Радянським Союзом імені Російської Федерації», - підкреслив Яценюк.

«Звертаємось до президента України визначити цей законопроект як невідкладний, як визначено рішенням РНБО, і до українського парламенту - розглянути його негайно», - сказав прем’єр.