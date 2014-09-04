На виборах до Ради проходять партії Порошенка, Ляшка та Тимошенко - опитування

Такі результати соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine представив на прес-конференції в УНІАН заступник директора GfK Ukraine Гліб Вишлінський.

У трійку лідерів увійшли партія «Солідарність» (П.Порошенко) - 16%, Радикальна партія (О.Ляшко) - 14%, ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко, А.Яценюк) - 13%, Громадянська позиція (А.Гриценко) - 7%, партія «УДАР» Віталія Кличка - 6%, Сильна Україна (С.Тігіпко) - 6%.

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Разом з тим, за ВО «Свобода» (О.Тягнибок) проголосувало б 4%, Комуністичну партію України (П.Симоненко) - 3%, партія «Правий сектор» ( Д.Ярош) - 3%, Партія регіонів (Р.Ахметов, М.Добкін) - 2%, «Самопоміч» (А.Садовий) - 1%, Партія розвитку України (Ю.Мирошниченко) - 1%, іншу - 2%, важко сказати - 22%.

Опитування проводилося 14-25 серпня, всього опитано 2 тисячі респондентів, максимальний розмір похибки становить 2,2%.

Відповідаючи на запитання, Вишлінський сказав, що більша частина виборців східних регіонів України голосуватиме за ті політичні бренди, які пов’язані з цим регіоном, такі як Партія регіонів. За його словами, це так само можуть бути нові політичні сили, які мають на меті представляти інтереси цього регіону, насамперед Партія розвитку України, яка зараз активно пропагує мирний варіант розв’язання ситуації, що є привабливим для мешканців регіону, оскільки зменшує загрозу активних бойових дій.

«Чим більша частка мешканців, насамперед Донецької та Луганської областей зможуть взяти участь у виборах, тим більшою є ймовірність для цих партій прийти до Верховної Ради», - сказав Вишлінський, додавши, що це також стосується КПУ.

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Щодо зміни уподобань мешканців в регіонах, Вишлінський сказав, що на сьогодні найбільш скептичним щодо нинішньої української влади є Південь (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька обл.) За його словами, Центральна Україна ставленням до нинішньої влади суттєво не відрізняється від Північної та Західної України.