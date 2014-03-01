В Україні закликали усі політичні сили до спільної протидії Путіну

Про це в ефірі Громадського ТВ заявила народний депутата від «УДАРу» Ірина Геращенко.

«Усі політичні сили в Україні повинні звернутися до Ради безпеки ООН з вимогою позбавити РФ права голосу у Раді безпеки та вимогою ембарго на купівлю російських нафтопродуктів та газу, на яких Путін, як на голці, тримає весь світ та використовує економічні важелі у якості кийка», - наголосила Геращенко.

Народний депутат зазначила, що таке рішення має бути ухвалене невідкладно, адже Росія, яка мала бути гарантом безпеки України після відмови від ядерної зброї, порушила договір і перетворилася на агресора.

Читайте такожРада Безпеки ООН через 2 години обговорить ситуацію в УкраїніГеращенко також звернулася до представників Партії регіонів: «Сьогодні є ваша відповідальність за те, що відбувається в регіонах країни, де стільки років ви безкарно грали на найболючіших для України темах. Заради єдності України нинішнє керівництво Партії регіонів, зокрема Володимир Рибак, мають терміново звернутися до своєї партнерської партії у Росії, щоб припинити цей жах, який РФ вчиняє щодо України. Цей жах називається інтервенція», - наголосила депутат.

За словами Геращенко, Україна має терміново відкликати свого посла з Росії та оголосити загальну мобілізацію населення.

«Громадяни повинні виходити на вулиці, щоб показати, що ніхто ніколи не порушить цілісність України», - сказала депутат.