Порошенко і Путін обговорили по телефону режим припинення вогню

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

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"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком, в ході якого продовжено обговорення кроків, що сприяють мирному врегулюванню ситуації на південному сході України", - йдеться в повідомленні, і зазначається, що діалог буде продовжено.