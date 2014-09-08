Порошенко і Путін обговорили по телефону режим припинення вогню
20:32, 08 вересня 2014Політика
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Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін обговорили в телефонному режимі кроки щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
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"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком, в ході якого продовжено обговорення кроків, що сприяють мирному врегулюванню ситуації на південному сході України", - йдеться в повідомленні, і зазначається, що діалог буде продовжено.
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