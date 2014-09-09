Атомні підводні човни та бойові кораблі Росії проводять масштабні навчання у Баренцовому морі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

«Сьогодні більш як 10 бойових кораблів і підводних човнів Північного флоту вийшли в Баренцове море, щоб здійснити розгортання в полігонах бойової підготовки в рамках двостороннього тактичного навчання різнорідних сил», - йдеться в повідомленні.Читайте такожРосія проведе навчання Ракетних військ стратегічного призначення на кордоні з Казахстаном

У першому епізоді навчання візьмуть участь мінно-тральні сили Кольської флотилії різнорідних сил. Мінно-тральна група, до складу якої увійшли базові тральщики «Котельнич», «Полярний» і БТ-111, приступила до відпрацювання завдань за своїм основним призначенням - проводкою за тралами атомних і дизельних підводних човнів і надводних кораблів, а також щодо забезпечення їх безпеки при виході в море з пунктів постійної дислокації.

Протягом кількох днів різнорідним силам Північного флоту, які будуть представлені ескадреним міноносцем «Адмірал Ушаков», великим протичовновим кораблем «Сєвероморськ» і малими протичовновими кораблями «Снєжногорськ» і «Юнга», потрібно буде відпрацювати завдання з протидії угрупованням підводних човнів умовного супротивника. Угруповання надводних кораблів підтримуватимуть протичовнові літаки і вертольоти морської авіації Північного флоту.

«Перед екіпажами атомних і дизельних підводних човнів Північного флоту, які беруть участь у навчанні, у свою чергу, поставлено завдання приховано розгорнутися в заданих районах і атакувати угруповання надводних сил умовного супротивника», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Міноборони РФ заявляють, що їхні літаки пролітали повз, але не зближувалися з канадським фрегатом

Також у навчанні беруть участь підрозділи берегових військ Північного флоту. Великий десантний корабель «Олександр Отраковський» доставить на необладнане узбережжя півострова Середній розрахунки мобільних берегових ракетних комплексів, які мають виконати завдання з умовного знищення корабельного угруповання.

Двостороннє тактичне навчання різнорідних сил Північного флоту продовжиться до кінця тижня і завершиться ракетними і торпедними стрільбами, які мають виконати угруповання надводних кораблів і підводних човнів.