Путіну дозволили вбивати терористів за межами РФ
17:50, 05 липня 2006Політика
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Держдума Росії ухвалила закон
Державна Дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Президенту РФ використовувати Збройні Сили РФ і спецслужби для боротьби з міжнародним тероризмом за межами країни.
При необхідних 226 голосах за документ проголосували 429 депутатів, повідомляє РІА «Новости».
Документ підготовлений у зв`язку з недавньою ратифікацією Росією Конвенції Ради Європи про попередження тероризму і ухваленням Держдумою Закону "Про протидію тероризму".
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