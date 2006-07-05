Путіну дозволили вбивати терористів за межами РФ

Державна Дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Президенту РФ використовувати Збройні Сили РФ і спецслужби для боротьби з міжнародним тероризмом за межами країни.

При необхідних 226 голосах за документ проголосували 429 депутатів, повідомляє РІА «Новости».

Документ підготовлений у зв`язку з недавньою ратифікацією Росією Конвенції Ради Європи про попередження тероризму і ухваленням Держдумою Закону "Про протидію тероризму".