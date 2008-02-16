Як Рудьковського з “Бориса” до СІЗО відправляли (фоторепортаж)

Екс-міністру Миколі Рудьковському лікарі призначили ще одну операцію. «Операція попередньо призначена на 17 лютого”, - повідомили УНІАН у прес-службі Рудьковського.

Тим не менш керівництво СІЗО після вчорашньої сутички, що сталася у клініці “Борис” між нардепами від Партії регіонів та співробітниками служби виконання покарань відмовилося перевозити Рудьковського до приватної медичної установи.

У прес-службі Рудьковського назвали це порушенням усіх попередніх домовленостей (з керівництвом СІЗО). А також повідомили, що 15 лютого 2008 року, на клопотання адвоката Миколи Рудьковського “прокуратура міста Києва надала дозвіл на перебування Рудьковського в стаціонарі під охороною для проведення передопераційної підготовки відповідно до рекомендацій лікарів.

Зйомку зроблено у клініці “Борис”, 15 лютого, близько 10 вечора

Фото надані прес-службою Миколи Рудьковського