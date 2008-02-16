Як Рудьковського з “Бориса” до СІЗО відправляли (фоторепортаж)
Зйомки прес-служби екс-міністра
Екс-міністру Миколі Рудьковському лікарі призначили ще одну операцію. «Операція попередньо призначена на 17 лютого”, - повідомили УНІАН у прес-службі Рудьковського.
Тим не менш керівництво СІЗО після вчорашньої сутички, що сталася у клініці “Борис” між нардепами від Партії регіонів та співробітниками служби виконання покарань відмовилося перевозити Рудьковського до приватної медичної установи.
У прес-службі Рудьковського назвали це порушенням усіх попередніх домовленостей (з керівництвом СІЗО). А також повідомили, що 15 лютого 2008 року, на клопотання адвоката Миколи Рудьковського “прокуратура міста Києва надала дозвіл на перебування Рудьковського в стаціонарі під охороною для проведення передопераційної підготовки відповідно до рекомендацій лікарів.
Зйомку зроблено у клініці “Борис”, 15 лютого, близько 10 вечора
Фото надані прес-службою Миколи Рудьковського