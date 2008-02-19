Нафтогаз відмовляється погасити борг до 1 квітня і викреслює Ющенка і Путіна

Учора "Нафтогаз" направив "Газпрому" свій варіант угоди про постачання газу. Як стало відомо газеті " Коммерсант-Украина" у ньому українська сторона відмовилася погасити до 1 квітня борг перед "Газпромом" і купувати газ по передоплаті. В обмін "Нафтогаз" запропонував російській монополії доступ до своїх підземних сховищ і повідомив про намір підвищити вартість газу для споживачів напередодні створення СП з "Газпромом". Російська сторона підписувати документ в новій редакції не має наміру.

Проект угоди про розвиток відносин в газовій сфері (копію має в своєму розпорядженні Ъ), який "Нафтогаз" направив вчора "Газпрому", принципово відрізняється від редакції, запропонованої російською стороною. Україна наполягає на ціні газу для себе цього року на рівні $179,5 за тис. кубометрів, тоді як "Газпром" заявляв, що вартість частини постачань складе $314,7 за тисячу кубометрів. У новій редакції документа відсутнє зобов`язання "Нафтогаза" погасити до 1 квітня борг перед російською стороною і можливість "Газпрому" в разі несплати припинити постачання. Україна також відмовилася здійснювати передоплату за газ і забезпечити прокачування додаткових обсягів середньоазіатського газу "Газпромекспортом". Варіант "Нафтогазу" виключає можливість збереження в структурі постачань газу до України "Укргаз-енерго", а термін дії договору скорочений з 20 до 4 років. З проекту угоди також було видалено речення, в якому вказувалося, що документ підписаний на виконання рішення президентів Віктора Ющенка і Володимира Путіна.

Тим часом одна із запропонованих змін "Газпрому" навіть вигідна – нове СП RosUkrGaz AG стане оператором зберігання газу в українських підземних сховищах. А згідно пропозиції по скороченню дефіциту засобів апарату НАК "Нафтогаз України" вже в квітні, напередодні створення RosUkrGaz "Нафтогаз" має намір підвищити ціну на газ для промисловості (на $13 за тисячу кубометрів) і населення.

У нинішньому вигляді угода набагато вигідніша для України, ніж варіант, запропонований "Газпромом", відзначає гендиректор газотрейдингової компанії "Олгаз-інвест" Юрій Коровін. "Якщо він буде підписаний у такому вигляді, `Нафтогаз` одержить тактичний реванш за стратегічний програш – збільшення частки `Газпрому` на роздрібному ринку України", – погоджується директор "Об`єднаної газової групи" Данило Шевельов.

Нагадаємо, на початку лютого Віктор Ющенко і президент Росії Володимир Путін заявили про врегулювання газового конфлікту. Тоді в "Газпромі" повідомили, що найближчим часом монополія створить з "Нафтогазом" два СП, які замінять нинішніх посередників з продажу газу – RosUkrEnergo і "Укргаз-енерго". Але після повернення до Києва 13 лютого Віктор Ющенко заявив, що "до кінця року на ринку збережуться де-юре ті структури, які на сьогодні мають контракти".

У "Газпромі" вчора коментувати запропонований "Нафтогазом" проект угоди відмовилися. Проте, за словами високопоставленого джерела в компанії, монополія вважає його неприйнятним. "Якщо не буде чіткого механізму погашення боргів, подальше обговорення угоди припиниться", - заявив співбесідник "Комерсанта".