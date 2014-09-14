Обстановка у Донецьку напружена, у трьох районах чути залпи гармат
10:13, 14 вересня 2014Політика
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Ніч з 13 на 14 вересня у Донецьку пройшла без активних військових дій, періодично лунали поодинокі постріли з великокаліберних гармат.
REUTERS
Про це йдеться в сполучення прес-служби мера Донецька Олександра Лук'янченка.
"Станом на 9.30 ситуація в місті напружена. Жителі повідомляють про те, що в Ленінському, Петровському та Кіровському районах чутні звуки пострілів", - йдеться в повідомленні.Читайте такожВ результаті обстрілу в Донецьку пошкоджено газопровід
Комунальні служби, що забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт здійснює рух згідно з графіками "вихідного дня".
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