Статус нардепа звільнить Надію Савченко з російського полону - Соболєв

Таку впевненість в ефірі одного з телеканалів висловив голова парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, пише Gazeta.ua.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб політв'язень XXI століття Надія Савченко опинилася на волі", - підкреслив політик.

Крім того, нардеп заявив, що прізвище льотчиці має бути включено до списку полонених, які підлягають обміну.

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"Ми будемо наполягати на тому, що в обмін полоненими має бути включені прізвища таких героїв, як Надія Савченко", — зазначив Соболєв.

Нагадаємо, перший номер у списку кандидатів від партії "Батьківщина" на вибори у Верховну Раду отримала українська льотчиця Надія Савченко, яка зараз перебуває в російській в'язниці.