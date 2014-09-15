ЄС може визнати ЛНР та ДНР терористами і відібрати ЧС-2018 у Росії - Bild

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на таємний протокол зустрічі послів країн-членів ЄС, зазначає Європейська правда.

Зокрема мова йде про можливість усунення Росії від проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року, а також про визнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями.

Читайте такожРосійський рубль через санкції впав до нового історичного мінімумуКінцеве рішення, за інформацією видання, повинне бути прийняте під час засідання політико-безпекового комітету ЄС 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня набрали чинності нові санкції Євросоюзу проти Росії за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Нові санкції Євросоюзу посилили обмеження на продаж зброї російськими оборонними компаніями. Вони також включають заборону фінансування країнами ЄС російських енергетичних компаній таких як «Роснєфть», «Транснєфть» і «Газпромнєфть». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав ці санкції «недружнім кроком» і застеріг, що відповідь Москви буде «абсолютно пропорційною».