У Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи

Як передає агентство БЕЛТА, засідання відбувається в "Президент-готелі".

У засіданні беруть участь офіційний представник діючого голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Адельхейд Тальявіні, колишній президент України Леонід Кучма, Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов, «прем'єр-міністр» терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко, «віце-прем'єр» «ДНР» Андрій Пургін, а також глава «Луганської народної республіки» Ігор Теслярський.

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Довідка УНІАН. 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

Пізніше того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь в зоні АТО з 18.00.

Проте терористи і російська армія порушують перемир'я.