У зоні АТО зафіксовано різку активізацію бойовиків та військових РФ – Тимчук

Про це написав у Facebook керівник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук.

"З 6:00 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано 9 обстрілів позицій українських військ", - повідомив він.

Як стверджує Тимчук, українські війська відкривають вогонь виключно у відповідь - і лише при спробах російських підрозділів і груп бойовиків штурмувати їх позиції.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики продовжують відкривати вогонь по українських позиціях"Одночасно відзначені випадки обстрілу позицій бойовиків силами інших російсько-терористичних підрозділів. При обстрілі застосовується ствольна артилерія, міномети і РСЗВ", - додав Тимчук.

Подібні випадки також зафіксовано в районі населених пунктів Кіровське, Фащівка, Жданівка.

Як повідомляв УНІАН, вчора силовики відбили чергову атаку бойовиківбіля Дебальцевого і аеропорту в Донецьку.