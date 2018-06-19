Литвинова зняла фільм про Земфіру на український манер
За рахунок Земфіри попіаритися посходилося багато дрібних артистів і гламурних геїв... “Кінотеатр” Київ явно не доріс за сервісом до таких заходів... “Мені смішно читати критику”, – сказала Земфіра... Репортаж
Учора в Києві відбулася презентація першого на пострадянському просторі музичного фільму «Зелений театр у Земфірі». Головна героїня фільму – неповторна і культова рок-співачка Земфіра. Режисером стрічки стала її подруга – неординарна акторка Рената Литвинова.
Чесно кажучи, тяжко писати про презентацію «Зеленого театру в Земфірі», бо враження перед тим були спаскуджені організацією показу…
Хотілося спокійно подивитися фільм, без так званої київської VIP-публіки. Проте за рахунок Земфіри попіаритися посходилося багато дрібних артистів і гламурних гейчиків, котрі те й робили, що мелькали перед камерами, аби хоч хтось їх помітив. Це, наприклад, співачка Галліна - екс-дружина депутата Горбаля, дівочі гурти «Алібі» та «Армія». Телеведучий на ім’я Дівєєв-Церковний почав виводити на люди нову світську левицю, цьогорічну переможницю конкурсу «Міс Україна-Всесвіт» Елеонору Масалаб.
Усі вони прийшли на презентацію як великі шанувальники Земфіри, та більшість із них навіть не знала її пісень. Та ж сама красуня Елеонора, аби назвати хоч якусь свою улюблену пісню Земфіри зверталася по допомогу до телеведучого.
|Елеонора Масалаб та Олексій Дівєєв-Церковний
– Ну, які там є? О, згадав! «Ворони-москвички» (до речі, пісня про ворон називається «Аріведерче»).
Про Земфіру й Ренату кажуть, що між ними роман. Можливо, але їм обом було явно неприємно бачити біля себе масу яскраво виражених геїв і весь цей, з дозволу сказати, гламур… Земфіра зі злості кинула куртку охоронцеві, а Рената аж очі витріщила, спостерігаючи за тусовкою... Тому очікуваного брифінгу журналісти не дочекалися, нам довелося задовольнитися короткими коментарями перед самим показом.
|Земфіра та Рената Літвинова
– Здраствуйте! Я дуже щаслива перебувати у вашому місті. Дуже люблю Київ, дуже люблю киян. А саме – Дмитра Шурова, його дружину і його сина – так люблю! А зараз скаже Земфіра…
– Добрий вечір! Останнім часом буваю на батьківщині Шурова частіше, ніж на своїй. Цей фільм має яскраво виражений українсько-російський характер, бо студія, яка займалася його виробництвом, – українська контора. Людина, що виступила з ідеєю цього фільму, – українець, живе й працює в Києві. У моєму колективі з 12 чоловік, по-моєму, рівно третина – громадяни України. І взагалі я не бачу жодної причини, аби ця прем’єра не вдалася.
Литвинова ще додала своїм неповторним тоном:
– Не піратьте (тобто не знімайте фільм без дозволу. – Авт.), не оббирайте нас! Тим більше ви на порозі до ЄС, не порушуйте закони!
У фільмі також знявся екс-учасник гурту «Океан Ельзи» й теперішній учасник англомовного гурту «Естетік Ед’юкейшн» Дмитро Шуров, який часто грає на Земфіриних концертах.
– Я дуже щасливий стояти на одній підлозі з цими двома видатними дівчатами, – каже Дмитро. – Цей фільм – це як міст між двома країнами. Я радий, що українці його побачать.
Усіх запросили зайняти свої місця…
Загалом «Зелений театр у Земфірі» важко назвати музичним фільмом, бо в будь-якого фільму, навіть музичного, є сюжет… Тут як такого сюжету немає, я б сказала, що це просто один з концертів Земфіри з елементами інтерв’ю, яке бере Литвинова у своєї подруги Земфіри.
При всій повазі та любові до Ренати маю, проте, визнати, що талановитої режисерської роботи у фільмі не спостерігається. Хіба що на самому початку фільму: по екрану ефектно «розпливаються» великі краплі дощу, Земфіру змінюють дощові хмари…
Багато хто сказав, що цей фільм про Земфіру дуже схожий на стрічку «У ліжку з Мадонною», але то був справжній фільм, а це навіть «не жалюгідна подоба».
Та в будь-якому разі у фільмі відчувається велика любов режисера до свого героя. Ця любов передається і до глядача: моя колега навіть кілька разів сплакнула...
У стрічці Литвинова бере в подруги досить відверте інтерв’ю. Земфіра й справді ще ніколи не була така відкрита. Співачка зізнається, що часто собою не задоволена, не задоволена своїми музикантами, навіть своєю публікою на концертах, бо «вони могли б бути набагато активніші». Вона часто закохується, і це їй подобається, найчастіше в музикантів. Для неї зовнішність не має значення, вона закохується в талант. Їй не подобаються «гладенькі, правильні, модельні» обличчя, бо вони їй усі зливаються в одне. І вона сама не хоче всім подобатися. Старіння не боїться.
– Старіння мене не палить, я з роками тільки красивішаю...
|Земфіра
Після цих слів зал просто вибухнув сміхом, глядачів узагалі веселили слова Земфіри – такий погляд на різні речі не часто почуєш… Якраз після «рибок» моя подруга заплакала, у мене теж стали на очах сльози.
– У чому сенс життя? – запитує режисера свою героїню.
– Ти що, з глузду з’їхала?! Перестань! А ти знаєш, у чому?
– Я його шукаю?
– От і шукай. Коли знайдеш, скажеш.
Аудиторії ці слова сподобалися ще більше.
– Я сама собі найбільший критик. Тому мені смішно читати критичні замітки, вони не можуть мене зачепити, вони не можуть критикувати мене більше, ніж я себе сама. Тільки час, тільки він нас розсудить. Інших шансів немає, щоб дізнатися правду. Дуже важливо по-че-ка-ти. Ось чому я просила терпіння: дочекатися і подивитися. Я знаю, хто я. Я знаю, що я на своєму місці, я в цьому впевнена. І в цьому є моя найбільша правда і сила. І я співатиму дуже довго!
...На прем’єру завітав також народний депутат, лідер гурту «Океан Ельзи» Славко Вакарчук з такою собі Лялею Фонарьовою. Ця пара надзвичайно рідко з’являється на світських вечірках, тому Славко якомога швидше намагався втекти від журналістів, а Ляля взагалі зникла. Проте депутат похизувався тим, що вони з групою теж щось роблять.
– Дмитро Шуров, – каже колишній колега неперевершеного клавішника, – досі залишається одним з моїх улюблених музикантів. Я щасливий, що я з ним працював, і сподіваюся, що це не востаннє.
– Як вам фільм?
– Мені сподобалася атмосфера… Я відчув себе фактично частиною цього процесу, для мене така обстановка – звична річ, я за нею скучив. Ми зараз щодня займаємося новим проектом, достатньо цікавим. Я був три години на репетиції, а прийшов сюди, і враження таке, наче нічого не відбувалося, я відновив сили.
|Славко Вакарчук
– Ви дивіться не на форму, а на зміст! Це не концертне DVD – це фільм про Земфіру. Ви зрозуміли її краще, ніж знали до цього.
– Чи не захотілося, аби й з вами щось подібне зробили? – запитала я.
– Кожному своє, – по-філософськи відказав Славко.
– А ви спілкувалися з Земфірою?
– Ще встигну, не переживайте! – зневажливо кинув комусь із журналістів депутат і в прямому розумінні слова побіг до виходу.
Насамкінець, хотілося б додати, що місце для презентації фільму – кінотеатр “Київ” – було обрано не найкраще. Кінотеатр явно не доріс за сервісом (навіть гардероб у ньому працює якось не по-людськи, не кажучи про вишкіл персоналу) до таких заходів.
Ксеня Лесів