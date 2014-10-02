Бійці батальйону “Київська Русь” хочуть обговорити з Гелетеєм проблеми в армії

Про це старшина комендантського взводу батальйону “Київська Русь” Едуард Мальований заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН

“З будь-яким керівництвом я готовий зустрітися не для того, щоб якимось чином їх ображати, а спокійно, професійно поспілкуватися”, - сказав Мальований.

Старшина повідомив, що після отримання поранення звернувся до керівництва батальйону щодо зустрічі з міністром оборони.

“Мені потім передали, що зі старшинами не розмовляють”, - додав він.

Читайте такожГелетей та Муженко відмовились коментувати Іловайську трагедію у відкритому режимі та пішли з засідання

Мальований зауважив, що брав участь у чотирьох війнах, і що в нього є багато запитань до керівництва Міноборони і, в тому числі, до Гелетея, які потребують відповідей.

Він розкритикував керівництво Міноборони за те, що в зоні бойових дій бійцям віддаються команди без проведення належної розвідки, а карти, які має командування, не відповідають справжнім даним на місцях.

“Доводиться йти всліпу, робити розвідку, щоб потім хоча б володіти ситуацією, не кажучи вже про все інше”, - додав він.

На думку Мальованого, Міноборони та керівництво АТО саботують питання технічного забезпечення батальйонів. Він спростував повідомлення командування, що українські батальйони на 99% забезпечені необхідним озброєнням.

За словами Мальованого, в основному батальйони забезпечують необхідним озброєнням, боєприпасами, одягом та іншими речами волонтери, а не держава.

Говорячи про батальйон “Київська Русь”, він відзначив, що надані керівництвом бронежилети не відповідали необхідним вимогам для забезпечення захисту людей. Крім того, батальйон не був забезпечений необхідною кількістю військових бушлатів.

Читайте такожМіноборони переглядає концепцію української армії - Гелетей

Крім того, за словами Мальованого, техніка, передана батальйону, перебуває у катастрофічному стані.

Також він наголосив на необхідності покращення комунікації та засобів зв’язку на передовій в зоні проведення бойових дій.