Зниклого напередодні екс-беркутівця Садовника вирішили посадити в СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду столиці.

Цьому рішенню передували судові слухання, в ході яких адвокат Садовника Сергій Вилков заявив, що його підзахисного викрали ще 3 жовтня, про що є заява до міліції з боку дружини Садовника.

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Також він зазначив, що дружина Садовника подала ще одну заяву про те, що їй та членам її родини погрожували невідомі. Окрім того, адвокат Садовника наполягав, що його підзахисного не можна брати під варту, оскільки у слідства немає достатньо доказів про те, що він скоїв важкий злочин.