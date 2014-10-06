Адвокат Садовника: Його викрали, щоб знищити

Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив адвокат Садовника Сергій Вілков.

"Мого підзахисного Дмитра Садовника, його родичу і мені погрожували. Я боюся, що його вкрали з метою фізичної розправи", - сказав Вілков.

Він також зазначив, що у Садовника було багато можливостей втекти раніше, але він цього не робив.

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"У Дмитра був ряд можливостей, щоб втекти, але він цього не робив. З 5 квітня по 22 квітня він уже був під домашнім арештом, у нього навіть браслета не було", - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, екс-командир "Беркута" Дмитро Садовник, якого звинувачують у розстрілі мітингувальників на Майдані, за попередніми даними, втік з-під домашнього арешту і оголошений у розшук.