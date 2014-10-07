У Києві та Москві вшанують пам'ять Анни Політковської

7 жовтня виповнюється вісім років від дня її смерті, за цей час російське слідство так і не встановило імена замовників резонансного злочину, повідомляє Радіо Свобода.

Активісти Amnesty International в Україні проведуть у столичному кінотеатрі «Жовтень» показу фільму «Лист до Анни» режисера Еріка Бергкраута. Глядачі також зможуть долучитися до акції солідарності з загиблою журналісткою.

У Москві відбудеться акція «Квіти для Анни» – до редакції «Новой газети», де працювала Політковська, правозахисники принесуть букет, складений із паперових квітів. Основою для цих квітів будуть сторінки тих зсобів інформації, які висловили готовність брати участь в акції.

Читайте такожСправа Політковської: Підсудні отримали терміни від 12 років до довічного, замовника не знайшлиЗаходи відбудуться в рамках «Міжнародного тижня акцій», що триває 3 6 до 12 жовтня і присвячений підтримці незалежних представників громадянського суспільства Росії.

Оглядач «Нової газети» Анна Політковська була вбита в під’їзді власного будинку в Москві 7 жовтня 2006 року.