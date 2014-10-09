Бойовики викрали українську техніку та готують провокації – РНБО
13:48, 09 жовтня 2014Політика
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З Криму на Донбас для вчинення провокацій перекинуто техніку з українським маркуванням.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожРНБО: Розширення зони АТО не планується (карта АТО)"Наголошуємо, що розвідка зафіксувала перекидання захопленої в окупованому Криму військової техніки з українським маркуванням. Окрім того, що це є відвертою крадіжкою української власності, йдеться про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу начебто з української зброї", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжуть порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, за минлу добу вони 33 рази обстріляли позиції сил АТО.
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