Бойовики викрали українську техніку та готують провокації – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожРНБО: Розширення зони АТО не планується (карта АТО)"Наголошуємо, що розвідка зафіксувала перекидання захопленої в окупованому Криму військової техніки з українським маркуванням. Окрім того, що це є відвертою крадіжкою української власності, йдеться про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу начебто з української зброї", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжуть порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, за минлу добу вони 33 рази обстріляли позиції сил АТО.