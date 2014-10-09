За добу бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО

Як зазначається у повідомленні, станом на 9.00 ситуація на сході України залишається складною.

Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту, продовжують обстріли позицій наших військ на його території. Так, від 19.30 вчорашнього дня і до 4.00 сьогодні терористи здійснили чотири мінометні удари по аеропорту в Донецьку. Серед українських військових втрат немає, серед ворожих сил втрати уточнюються.

Читайте такожУ Донецьку бойовики з артилерії обстріляли район залізничного вокзалу

Також терористи здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті Щастя, що забезпечує електроенергією Луганськ.

Близько 4.00 півсотні озброєних терористів напали на блокпост в районі східної частини населеного пункту Богданівка.

Раніше повідомлялося, що на Донбас приїхали 40 автобусів з бойовиками із Росії - Тимчук.