За добу бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО
За добу незаконні збройні формування 33 рази обстріляли позиції підрозділів українських силовиків, повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається у повідомленні, станом на 9.00 ситуація на сході України залишається складною.
Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту, продовжують обстріли позицій наших військ на його території. Так, від 19.30 вчорашнього дня і до 4.00 сьогодні терористи здійснили чотири мінометні удари по аеропорту в Донецьку. Серед українських військових втрат немає, серед ворожих сил втрати уточнюються.
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Також терористи здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті Щастя, що забезпечує електроенергією Луганськ.
Близько 4.00 півсотні озброєних терористів напали на блокпост в районі східної частини населеного пункту Богданівка.
Раніше повідомлялося, що на Донбас приїхали 40 автобусів з бойовиками із Росії - Тимчук.