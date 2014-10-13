РНБО констатує зменшення використання бойовиками артилерії та «Градів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Ми констатуємо, що зменшується інтенсивність, є тільки очагове відновлення якихось перестрілок», - заявив він.

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«Зараз відстежується зменшення інтенсивності вогню, тому що все менше використовується ствольна артилерія та установки залпового вогню «Град», все менше територій та блокпостів, які обстрілюються. Це головне», - переконаний Лисенко.