На Луганщині в результаті обстрілу бойовиками поранено 6 українських військових

Учора на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків поранені 4 бійців Нацгвардії та 2 військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, поінформували УНІАН у його прес-службі.

За його даними, бойовики «ЛНР» впродовж 12 жовтня сім разів обстріляли українських силовиків.

Читайте такожБойовики за добу понад 50 разів обстріляли сили АТО з "Градів", мінометів і танків - Тимчук

Так, інформує Москаль, після 12-ї, о 14.50 та 18.10 козаки з так званого 32-го округу “Войска донского” біля Первомайська обстріляли з “Градів” блокпости Нацгвардії в районі Бахмутки. Поранені четверо бійців.

О 18.30 ці ж козаки обстріляли з “Градів” опорний пункт 24-ї бригади Збройних сил України поблизу Мирної долини.

З 14.05 до 14.20 мінометного обстрілу зазнав опорний пункт 128-ї гірсько-піхотної бригади. Поранений один військовослужбовець.

З 16.25 бойовики протягом 50 хвилин обстрілювали позиції 17-ї танкової бригади ЗСУ. Поранений один боєць.

Після 19-ї години було здійснено мінометний обстріл блокпостів українських військових біля с. Трьохізбенка Слов’яносербського району, зазначив губернатор.

Читайте такожПід Алчевськ прибула колона з РФ із боєприпасами, з Криму у Донецьк стягують найманців

Крім того, в районі Бахмутки над позиціями українських силовиків було зафіксовано 1 безпілотник, запущений із території «ЛНР».

Також сьогодні, 13 жовтня, з 06.50 до 07.20 бойовики обстріляли з мінометів міст через Сіверський Донець поблизу м. Щастя. Поранених нема, повідомив Москаль.