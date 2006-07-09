Газон стадіону в Берліні продадуть шматочками на сувеніри

Газон Олімпійського стадіону в Берліні, де сьогодні відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу між збірними Італії та Франції, після завершення світової першості буде розпродано на сувеніри.

За інформацією німецьких ЗМІ, газон площею 7140 кв метрів буде розрізано на 60 тисяч фрагментів. Реалізовуватися частинки футбольної історії будуть через концерн, який спеціалізується на доставці товарів, вибраних за каталогом.

Орієнтовна ціна одного шматка газону з підстриженою травичкою заввишки 2,8 см - 75 євро.

Виняток становитимуть лише кілька фрагментів, які будуть реалізовані на інтернет-аукціоні. Серед них - точка 11-метрового штрафного удару і фрагмент з лінією воріт, а також кут п`ятиметрової зони.

Частину виручки від незвичайної акції її організатори планують спрямувати на добродійні цілі. Зокрема, 100 тисяч євро буде передано фонду з надання допомаги людям, які опинилися в скруті внаслідок фізичних і психічних захворювань, повідомляє сайт rtr-sport.ru.