СБУ попереджає про провокації на Покрову

Йдеться про те, що у проросійських групах соціальних мереж активно поширюються заклики захоплювати храми УПЦ (Московського патріархату) в день Покрови, 14 жовтня.

Це «примітивні фальшивки, метою яких є розпалювання міжконфесійної ворожнечі, дестабілізація та провокування соціальної напруги у суспільстві», заявляє прес-центр СБУ, публікуючи зразок такої летючки з закликом до силових дій.

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«СБУ закликає не піддаватися на цю примітивну провокацію, оскільки метою її розробників є спровокувати протистояння між тими, хто купиться на цю брехню, і тими, хто прийде на захист «жертв», – наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Він закликав громадян бути мудрими й блокувати спроби сіяти розбрат у суспільстві і повідомляти про них СБУ, зокрема, за цілодобовим телефоном «гарячої лінії» 0 800 501 482. Такі відомості негайно перевірятимуться, за результатами перевірки буде вжито відповідних заходів, обіцяють в СБУ.