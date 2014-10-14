У сутичках під ВР поранено 17 правоохоронців, двоє з них – у тяжкому стані

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

«Наслідки сьогоднішніх провокацій під ВР: 17 правоохоронців поранено, двоє тяжких. Затримано 37 осіб, що брали участь у правопорушеннях», - написав він.

«Серед затриманих - працівник міліції, котрий був у балаклаві серед нападників. У нього вилучено рогатку та гайки, котрими стріляли у вікна ВР та у працівників МВС, журналістів, пересічних громадян», - додав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в день Покрови Богородиці Всеукраїнське об'єднання «Свобода» провело в Києві традиційний Марш слави героїв. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до будинку Верховної Ради. Активісти пікетували парламент з вимогою визнати ОУН і УПА борцями за державну незалежність України. Акція «Свободи» пройшла злагоджено і спокійно.

Тим часом, близько 12.00, до ВР прибула група невідомих людей в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули «коктейлі Молотова» та петарди в будинок Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями.

Читайте такожМіліція затримала 36 осіб під стінами Ради (фоторепортаж)У коментарі журналістам лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок висловив переконання, що до провокацій біля ВР причетні «люди Медведчука» (мається на увазі екс-глава Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук – УНІАН). Тягнибок також розповів, що активісти «Свободи» оточили провокаторів і допомогли таким чином правоохоронцям затримати їх.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будинку парламенту.