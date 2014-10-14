На Майдані близько трьох тисяч "свободівців" зібралися на Марш слави героїв (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності у Києві близько трьох тисяч осіб з прапорами ВО “Свобода” та чорно-червоними стягами зібрались на Марш слави героїв.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції з нагоди Свята Покрови Пресвятої Богородиці проведуть традиційний Марш слави героїв за визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність Української держави.

Активісти планують пройти Хрещатиком до Європейської площі, а звідти з вулиці Грушевського до Верховної Ради.

“Свободівці” пікетуватимуть парламент з вимогою ухвалити закон про визнання УПА та про заборону комуністичної ідеології.

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На вулиці Інститутській учасники вишукувалися у шеренги, тримаючи плакати з написами: “І на оновленій землі врага не буде супостата”, “Герої не вмирають”, “ОУН-УПА - ми пам'ятаємо, пишаємось, наслідуємо”, “Ми українці - ми на своїй Богом даній землі”, “ОУН-УПА - державне визнання”.

Активісти періодично вигукують: “Бандера - наш герой! Покрова — наше свято!”.

На вулиці Хрещатик зі сторони Європейської площі перебувають близько 70 представників правоохоронних органів.

Учасники маршу перекрили половину проїжджої частини Хрещатику, 4 полоси.