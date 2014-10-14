Мер Сум відбув на службу в батальйон тероборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, повістку з військкомату меру вручили в понеділок, 13 жовтня, після апаратної наради.

Згідно з повідомленням, вранці 14 жовтня Лисенко відбув для проходження військової служби.

«Військові збори командного складу загонів територіальної самооборони почалися в День захисника України і коли українське козацтво з усім народом відзначає свято Покрови Святої Богородиці. Разом з іншими офіцерами мер оволодіває військовою наукою. Заняття передбачають як теоретичний курс (тактика, топографія, озброєння), так і стрільбу на полігоні. Керівники загонів самооборони проходять також курс медичної підготовки на базі Сумського державного університету», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожСуми під цілодобовою охороною: на всіх в'їздах до міста з'явилися блокпостиПри цьому прес-служба підкреслює, що Лисенко постійно перебуває на зв'язку і в телефонному режимі координує діяльність служб і підрозділів, що забезпечують функціонування міста. Під час перерви і після занять він включається в процес вирішення поточних питань життєдіяльності Сум.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Сум капітан запасу Лисенко 1 серпня написав заяву про вступ до лав добровільного загону територіальної оборони при Сумському міському військовому комісаріаті.