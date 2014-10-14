У Полтавській ОДА вимагають демонтувати всі пам'ятники Леніну до річниці Голодомору

21:49, 14 жовтня 2014
Політика
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Голова Полтавської облдержадміністрації вимагає від райдержадміністрацій демонтувати символи тоталітарної епохи, зокрема, пам’ятники Леніну в усій області.

На Полтавщині хочуть демонтувати всіх Ленінів

Віктор Бугайчук, голова Полтавської обласної державної адміністрації на апаратній нараді оприлюднив вимогу, щоб символи тоталітаризму прибрали до 24 листопада, дати увічнення жертв Голодомору 1932-33 років, повідомляє прес-служба ОДА.

«Найбільший зі злочинів людства – Голодомор 1932-1933 років в Україні Верховна Рада визнала актом геноциду українського народу, вчиненого комуністичним режимом СРСР», – нагадав Бугайчук. 

Читайте такожВ Україні залишилось більше двох тисяч цілих Ленінів - експертРаніше Бугайчук видав розпорядження № 323 „Про заходи з усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР на території Полтавської області”. Зокрема, документ передбачає у всіх районах усунути наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР на території області.

За даними Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на Полтавщині в лютому-березні цього року демонтовано 42 пам’ятники Леніну.

За інформацією управління культури облдержадміністрації, на сьогодні в області з 226 пам’ятників В.Лєніну, які були взяті на облік як пам’ятки культурної спадщини, демонтовано 109, залишилося – 117.

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