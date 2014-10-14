ЦВК зареєструвала 53 офіційних спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Серед зареєстрованих спостерігачів представники від Німеччини та Швеції, а також Міжнародного Республіканського Інститут та Міжнародного експертного центру виборчих систем (ІСЕS).

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Окрім того, ЦВК на виконання судового рішення Вищого адміністративного суду зареєструвала кандидатом в народні депутати самовисуванця по 95 виборчому округу Жорнового А.C.