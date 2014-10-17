Порошенко і Путін домовилися про повне виконання Мінського протоколу - Баррозу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу за результатами багатосторонньої зустрічі за участю лідерів ЄС та президентів України та Росії сьогодні в Мілані.

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За словами Баррозу, ключові пункти домовленостей - верифікація режиму припинення вогню, проведення виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства та контроль за кордоном.

«Це була хороша зустріч. Ключ - це виконання. Що було домовлено, так це необхідність виконати Мінський протокол. Мінська угода життєво важлива, щоб створити довіру між сторонами», - заявив він.

Баррозу наголосив на 3 важливих пунктах, які мають бути виконані. «Перше - це верифікація режиму припинення вогню. Друге - необхідність проведення виборів у тій частині України відповідно до українського законодавства. І третє - це контроль та нагляд за кордоном», - сказав він і додав, що відбудуться й інші зустрічі з питання імплементації досягнутих домовленостей.

Президент Єврокомісії повідомив, що європейська сторона запропонувала продовжити переговори щодо газу. Тому також у Мілані відбудеться зустріч за участю України, Росії та Європейського Союзу на експертному рівні для підготовки переговорів 21 жовтня у Брюсселі.

Як заявив Баррозу, «ніхто не ставить під питання повагу до суверенітету України і ніхто не хоче мати нового замороженого конфлікту в Європі».

«Це важливо не тільки для України, це важливо для всієї Європи та відносин ЄС з Росією. Тому ми очікуємо, що ці домовленості будуть підтверджені», - наголосив Баррозу.