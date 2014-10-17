Порошенко і Путін домовилися про повне виконання Мінського протоколу - Баррозу
Президенти України та Росії Петро Порошенко та Володимир Путін домовилися в Мілані про виконання Мінського протоколу “для створення довіри між сторонами”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу за результатами багатосторонньої зустрічі за участю лідерів ЄС та президентів України та Росії сьогодні в Мілані.
Читайте такожПутін вже дозрів для двосторонньої зустрічі з Порошенко
За словами Баррозу, ключові пункти домовленостей - верифікація режиму припинення вогню, проведення виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства та контроль за кордоном.
«Це була хороша зустріч. Ключ - це виконання. Що було домовлено, так це необхідність виконати Мінський протокол. Мінська угода життєво важлива, щоб створити довіру між сторонами», - заявив він.
Баррозу наголосив на 3 важливих пунктах, які мають бути виконані. «Перше - це верифікація режиму припинення вогню. Друге - необхідність проведення виборів у тій частині України відповідно до українського законодавства. І третє - це контроль та нагляд за кордоном», - сказав він і додав, що відбудуться й інші зустрічі з питання імплементації досягнутих домовленостей.
Президент Єврокомісії повідомив, що європейська сторона запропонувала продовжити переговори щодо газу. Тому також у Мілані відбудеться зустріч за участю України, Росії та Європейського Союзу на експертному рівні для підготовки переговорів 21 жовтня у Брюсселі.
Як заявив Баррозу, «ніхто не ставить під питання повагу до суверенітету України і ніхто не хоче мати нового замороженого конфлікту в Європі».
«Це важливо не тільки для України, це важливо для всієї Європи та відносин ЄС з Росією. Тому ми очікуємо, що ці домовленості будуть підтверджені», - наголосив Баррозу.