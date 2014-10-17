Ромпей повідомив подробиці розмови Порошенко і Путіна

За його словами, ключовим на зустрічі було слово "виконання", яке стосувалося мирного плану для завершення конфлікту на Донбасі. ЄС і Україна наполягали на необхідності всіх сторін виконати умови, які можуть забезпечити мир на сході України.

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"Також ми обговорювали 2 специфічних питання. Одне з них - це організація виборів в Україні, які будуть проведені через пару тижнів і через місяць. А друге - це моніторинг кордонів", - сказав Герман Ван Ромпей.

Він додав, що сьогодні в Мілані буде ще одна зустріч за участю Петра Порошенка і Володимира Путіна. "Ми домовилися, що потрібне подальше обговорення сьогодні після обіду, а також протягом найближчих днів", - сказав президент Ради Європи, зазначивши, що поки ключовим у процесі щодо України є "виконання мирного плану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці відбулася півторагодинна зустрічукраїнського і російського президентів за участю прем'єр-міністрів Італії і Великобританії Маттео Ренці і Девіда Кемерона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда, а також президентів Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу і Ради Європи Германа ван Ромпея.