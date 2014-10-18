Бойовики кілька годин штурмували позиції сил АТО в районі Смілого
18:16, 18 жовтня 2014Політика
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Протягом декількох годин бойовики штурмували позиції сил АТО на блокпосту в районі Смілого.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє прес-центр АТО. "В районі Смілого протягом кількох годин тривав бій. Бойовики намагалися штурмувати наші позиції і від вогню у відповідь ці спроби захлинулися", - йдеться в повідомленні прес-центру АТО.
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Крім цього зазначається, що взаємодія особового складу блокпосту і підрозділів вогневої підтримки дозволила утримати контроль над об'єктом з мінімальними втратами." В результаті зіткнення двоє українські військовослужбовці отримали поранення. Бойовики понесли значні втрати і відступили", - повідомили в прес-центрі АТО.
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