Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових, поранено трьох

13:15, 18 жовтня 2014
Політика
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Один військовослужбовець загинув від кулі снайпера, інший - внаслідок мінометного обстрілу

REUTERS

Упродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинуло двоє й поранено трьох українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Він уточнив, що один військовослужбовець загинув від кулі снайпера, інший - внаслідок мінометного обстрілу. 

"Проте це було не в районі Сміле і не в районі Донецького аеропорту", - сказав Польовий.

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