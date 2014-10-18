Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових, поранено трьох

Упродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинуло двоє й поранено трьох українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Він уточнив, що один військовослужбовець загинув від кулі снайпера, інший - внаслідок мінометного обстрілу.

"Проте це було не в районі Сміле і не в районі Донецького аеропорту", - сказав Польовий.

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