Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових, поранено трьох
13:15, 18 жовтня 2014Політика
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Один військовослужбовець загинув від кулі снайпера, інший - внаслідок мінометного обстрілу
REUTERS
Упродовж минулої доби в зоні проведення АТО загинуло двоє й поранено трьох українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
Він уточнив, що один військовослужбовець загинув від кулі снайпера, інший - внаслідок мінометного обстрілу.
"Проте це було не в районі Сміле і не в районі Донецького аеропорту", - сказав Польовий.
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