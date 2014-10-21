Російські війська досі на кордоні з Україною (карта АТО)
14:01, 21 жовтня 2014Політика
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Російські війська продовжують перебувати на кордоні з Україною.
Військові РФ як і раніше на кордоні з Україною / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 4 військових «Ми спостерігали за початком руху російських військ, які базувались вздовж українсько-російського кордону на території РФ. Вони начебто брали участь у військових навчаннях, проте констатувати те, що всі вони відведені до місць основного базування, ми не можемо, більшість з них залишається на місці», - заявив Лисенко.
Ситуація в зоні АТО станом на 21 жовтня / rnbo.gov.ua
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