Російські війська досі на кордоні з Україною (карта АТО)

14:01, 21 жовтня 2014
Політика
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Російські війська продовжують перебувати на кордоні з Україною.

Фото Міністерства оборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 4 військових «Ми спостерігали за початком руху російських військ, які базувались вздовж українсько-російського кордону на території РФ. Вони начебто брали участь у військових навчаннях, проте констатувати те, що всі вони відведені до місць основного базування, ми не можемо, більшість з них залишається на місці», - заявив Лисенко.

Ситуация в зоне АТО по состоянию на 21 октября / rnbo.gov.ua

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