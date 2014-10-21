ЦВК проситиме СБУ та Міноборони забезпечити безпеку на виборчих дільницях
22:19, 21 жовтня 2014Політика
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Центрвиборчком буде звертатись до СБУ та Міноборони з проханням щодо залучення їхніх підрозділів до забезпечення безпеки на виборчих дільницях та охорони при транспортуванні виборчої документації під час позачергових парламентських виборів на території Донецької та Луганської областей у зв`язку з тим, що ВР не внесла відповідні зміни до законодавства.
ЦВК проситиме СБУ та Міноборони забезпечити безпеку на виборчих дільницях / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.
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”Питання охорони і безпеки на виборчих дільницях Донецької і Луганської області... ЦВК буде вирішувати в робочому порядку, шляхом направлення відповідних звернень до Міністерства оборони, СБУ з метою залучення їхніх підрозділів до забезпечення безпеки приміщень виборчих комісій, органів ведення реєстру виборців, виборчих дільниць, а також забезпечення охорони для транспортування виборчої документації”, - наголосив він.
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